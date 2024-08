A Esuberolandia tutto bene | calciomercato mobbing e seconda squadra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) La parola esuberi fa sempre più paura in sede di, perché diventa motivo di stallo e spesso di strategie modificate (“ridimensionate”) rispetto a quelle iniziali ben più ambiziose. A farne le spese anche in questa sessione estiva l’Inter, ma sopratla Juventus e il Milan MILANO – Inizia una nuova settimana, che significa ultima settimana di soloprima dell’esordio stagionale. Previste anche due amichevoli probanti contro i sauditi dell’Al-Ittihad (mercoledì 7) e gli inglesi del Chelsea (domenica 11). L’Inter di Simone Inzaghi ha già la testa al Genoa (sabato 17) ma il debutto ufficiale in Serie A è già più complicato del previsto causa infortuni, mercato fermo e vacanze tardive. A Inzaghi mancano solo due tasselli in rosa – il terzo mancino in difesa e unapunta in attacco – ma prima bisogna piazzare gli ultimi esuberi.