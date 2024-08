Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024)DEL 4 AGOSTOORE 07.20 alessio conti UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMATTINATA DA BOLLINO ROSSO PER IL TRAFFICO AUTOSTRADALE DIRETTO VERSO LE LOCALITÀ BALNEARI IN QUESTO PRIMO WEEK END DI AGOSTO PER L’ESODO ESTIVO APRIAMO SUBITO CON UN UN INCIDENTE SULLA A24TERAMO IN COMPLANARE VERSO. CHIUSO IL TRATTO PONTE DI NONA ALLACCIAMENTO CON IL RACCORDO ANULARE CON CODE ALL’ALTEZZA DI SETTECAMNINI. CHIUSO ANCHE IL CASELLO DI SETTECAMINI IN ENTRATA VERSOQUEST’OGGI MANIFESTAZIONE A OSTIA IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE. LA STRADA SARÀ CHIUSA DAL LUNGOMARE TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA. LA LINEA DI BUS 05, DIREZIONE VIA MAR ROSSO, SARÀ DEVIATA SUL LUNGOMARE TOSCANELLI, VIA GIULIANO DA SANGALLO E CORSO DUCA DI GENOVA, PER POI TORNARE SU VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE.