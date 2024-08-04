Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2024 ore 07:30 (Di domenica 4 agosto 2024) Viabilità DEL 4 AGOSTO 2024 ORE 07.20 alessio conti UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio MATTINATA DA BOLLINO ROSSO PER IL TRAFFICO AUTOSTRADALE DIRETTO VERSO LE LOCALITÀ BALNEARI IN QUESTO PRIMO WEEK END DI AGOSTO PER L’ESODO ESTIVO APRIAMO SUBITO CON UN UN INCIDENTE SULLA A24 Roma TERAMO IN COMPLANARE VERSO Roma. CHIUSO IL TRATTO PONTE DI NONA ALLACCIAMENTO CON IL RACCORDO ANULARE CON CODE ALL’ALTEZZA DI SETTECAMNINI. CHIUSO ANCHE IL CASELLO DI SETTECAMINI IN ENTRATA VERSO Roma A Roma QUEST’OGGI MANIFESTAZIONE A OSTIA IN VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE. LA STRADA SARÀ CHIUSA DAL LUNGOMARE TOSCANELLI A CORSO DUCA DI GENOVA. LA LINEA DI BUS 05, DIREZIONE VIA MAR ROSSO, SARÀ DEVIATA SUL LUNGOMARE TOSCANELLI, VIA GIULIANO DA SANGALLO E CORSO DUCA DI GENOVA, PER POI TORNARE SU VIALE DELLE REPUBBLICHE MARINARE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 19:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE, DA FRANCESCA LOIACONO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, IN CODA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. CON LIMITAZIONI ECANCELLAZIONI PER I TRENI INTERCITY E REGIONALI ATTIVE CORSE CON BUS SOSTITUTIVI. 20 FRANCESCA LOIACONO BUONASERA E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE LATINA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL3 ROMA VITERBO DOMANI 4 AGOSTO, VERRANNO ESEGUITI IMPORTANTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRA LE STAZIONI DI ROMA SAN PIETRO E CESANO, CHE COMPORTERANNO LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE DALLE 7 ALLE 13 PREVISTO UN SERVIZIO SOSTITUTIVO SU BUS SEMPRE LAVORI MA SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO FINO A SABATO 31 AGOSTO ATTIVI I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE TRA LE STAZIONI DI CIAMPINO E VELLETRI, CIAMPINO E ALBANO E CIAMPINO E FRASCATI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 18:30 - VIABILITÀ DEL 3 AGOSTO 2024 ORE 17. DA FRANCESCA LOIACONO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE IN CODA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 FRANCESCA LOIACONO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SPENTO L’ INCENDIO DIVAMPATO TRA LO SVINCOLO TOR CERVARA E L’INIZIO DELLA COMPLANARE Sulla roma teramo CON CIRCOLAZIONE TORNATA SCORREVOLE PASSIAMO SULL’AUTOSTRADA ROMA TARQUINIA RIMOSSO IL VEICOLO IN FIAMME TRA CERVETERI E SANTA SEVERA VERSO CIVITAVECCHIA PRESTARE ATTENZIONE AL PERSONALE SU STRADA RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO INVECE STOP AI TRENI DELLA METRO B E B1 LUNGO LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA PER CONSENTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTIVATI BUS SOSTITUTIVI SULLA TRATTA INTERESSATA Infine AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI RIMANE CHIUSO IL TRATTO TRA VALMONTONE E ANAGNI SI CIRCOLA ANCORA SOLO SU UNA CORSIA DI MARCIA PER MATERIALI DISPERSI SULLA CARREGGIATA PERMANGONO ANCORA 8 KM DI CODA IN DIREZIONE DI NAPOLI SI CONSIGLIA DI USCIRE A VALMONTONE, PERCORRERE LA VIA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA AL CASELLO DI ANAGNI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 17:30 - 20 FRANCESCA LOIACONO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA TERAMO TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCENDIO DIVAMPATO TRA LO SVINCOLO TOR CERVARA E L’INIZIO DELLA COMPLANARE PRESTARE ATTENZIONE AL FUMO SULLA CARREGGIATA AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI RIMANE CHIUSO IL TRATTO TRA VALMONTONE E ANAGNI A CAUSA DI MATERIALI DISPERSI SULLA CARREGGIATA PERMANGONO ANCORA 7 KM DI CODA IN DIREZIONE DI NAPOLI SI CONSIGLIA DI USCIRE A VALMONTONE, E PERCORRERE LA VIABILITA’ LOCALE SULLA VIA CASILINA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA AL CASELLO DI ANAGNI. romadailynews
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