Uffizi il nuovo direttore | Discendente di Orson Wells e nipote di un cardinale ero un bambino ribelle

(Di domenica 4 agosto 2024) Firenze, 4 agosto 2024 – Uno zio, Alessandro Verde, che nello scorso secolo fu prefetto della Congregazione della fede. “Una leggenda familiare dice che si avvicinò a un soffio dal diventare Papa. Fu lui a canonizzare Giovanna D’Arco. Ma il prozio di mio padre eraWelles, come dire il diavolo e l’acqua santa. Basterebbe questo per comprendere quanto la mia sia una famiglia particolare”. Le maniche della camicia bianca arrotolate sugli avambracci, la tipica cadenza romana, nonostante una vita trascorsa in giro per il mondo, compreso un ventennio a Parigi e cinque negli Emirati. Simone Verde, 48 anni, da febbraio alla guida degli, nonostante l’età ancora giovane sembra aver vissuto più di una vita.