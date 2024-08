TS – Koopmeiners-Juve segnale Atalanta? La scelta di Gasperini in amichevole

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 4 agosto 2024) 2024-08-04 20:16:02 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Parma ein campo per un testdi preparazione in vista dell’ormai imminente inizio di campionato. La gara si gioca al Tardini, con i due allenatori Fabio Pecchia e Gian Pieroche hanno scelto rispettivamente gli 11 da schierare dal 1?. Tanta curiosità, sul fronte nerazzurro, per lain merito a Teun: da settimane l’olandese è infatti finito nel mirino dellantus.in panchina per Parma-ha deciso di non far scendere in campo(almeno dall’inizio) nella sfida contro i gialloblù. Ancora da chiarire il futuro del classe 1998, reduce da un’ottima stagione con i bergamaschi e diventato uno dei principali obiettivi di mercato delladi Thiago Motta.