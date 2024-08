Tennis la stagione d’oro di Jasmine Paolini | due finali Slam la scalata vorticosa e l’apoteosi olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Unaper, nel vero senso del temine. Il 2024 sarà l’annata nel cuore della toscana, dal punto di vista squisitamentetico., allenata da Renzo Furlan, ha toccato vette che nessuno avrebbe potuto prevedere. La medaglia, in coppia con Sara Errani, nel doppio a Parigi non è stato un fulmine a ciel sereno. Si deve parlare, infatti, di percorso. Sì, perchéaveva cominciato in maniera convincente già in Australia, spingendosi agli ottavi di finale ed emulando proprio il suo coach, che da giocatore raggiunse la seconda settimana del Major. Tuttavia, il meglio doveva ancora venire. E’ arrivata la prima vittoria nel WTA1000 di Dubai a dare aulteriori consapevolezze. A seguire anche la chimica con Sarita in doppio è cresciuta e l’affermazione nel torneo di Roma è stata una tappa importante del suo processo di crescita.