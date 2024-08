Roma fontana di Trevi ‘scambiata’ per piscina | sorpreso un turista a farsi il bagno

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 agosto 2024) Ancora una volta turisti in visita a, scambiano le fontane monumentali per piscine pubbliche e nelle prime ore di stamattina un 28enne di nazionalità svizzera è statoa fare ilnelladi. la Polizia locale sorprende un 28enne straniero a fare ilnelladi– ilcorrieredellacitta.comCon un gesto improvviso, poco dopo le 3 di stamattina 4 agosto, un 28enne s’è tuffato nella storicamonumentale di Piazza di, ma gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale diCapitale, in servizio di controllo sulla piazza, sono intervenuti immediatamente, facendolo uscire subito dall’acqua.