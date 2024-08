Regno Unito violenza dilaga dopo la strage delle bambine Fake news sull’omicida le autorità contro l’ultradestra | oltre 90 arresti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Disordini e violenze sono in aumento nelladiavvenuta lunedì scorso a Southport, Merseyside, vicino Liverpool, attribuita al raptus di un 17enne. Nuovi scontri con la polizia sono esplosi a Sunderland, città industriale del nord-est, per opera di circa 200 rivoltosi, prevalentemente uomini bianchi, alcuni con teste rasate, riporta l’Ansa. Dimostrazioni violente anche a Hull, Liverpool, Bristol, Manchester, Stoke-on-Trent, Blackpool e Belfast. I disordini rappresentano anche la prima sfida al governo laburista di Keir Starmer, nato dalle elezioni del 4 luglio, e alla destra tradizionale Tory, in crisi e in cerca di un nuovo leader.90 persone sono state arrestateche le dimostrazioni organizzate da gruppi di estrema destra e sfociate in scontri e saccheggi.