Reazione a Catena calano il tris le Senza Ghiaccio e salgono di ' gradino'

(Di domenica 4 agosto 2024) Continua l'ascesa delle attuali campionesse di. Per leè giunta la terza vittoria, dopo un solo giorno di fermo. Dall'altra parte, pronte a dar loro del filo da torcere, vi erano le ‘Cime'. L'Intesa Vincente ha messo entrambe le squadre in difficoltà, al punto che si è rischiato di andare allo spareggio. Scopriamo cosa è accaduto e a quanto ammonta il montepremi vinto. Le Cime provano a eliminare leUn gaudente Pino Insegno ha aperto la puntata del 4 agosto 2024 di Rac, accogliendo sia leche le new entry chiamate ‘Cime'. Ancora una volta la battaglia si è combattuta tra donne. Le sfidanti, composte da Laura, Veronica e Selena hanno raccontato il motivo del loro soprannome. ‘Oltre a essere un piatto tipico della Liguria da dove veniamo, l'abbiamo usata anche in senso ironico. Come dire che siamo brave.