Problemi all’ingresso al Patini di Castel di Sangro | cosa sta succedendo

Il Napoli è sceso di nuovo in campo stamattina per una partitella contro la Casertana. Un classico allenamento congiunto come ne abbiamo visti altri nel corso di questo ritiro pre-campionato. Gli azzurri, che ieri hanno perso per 2-0 contro il Girona, sono in campo con la formazione riserve e con quelli che non hanno giocato contro i catalani. La partita di ieri si è giocata sotto un incredibile acquazzone, che ha inevitabilmente influenzato la qualità del gioco. L'immagine più bella, però, sono stati i tifosi rimasti a guardare la partita sotto tantissima acqua nonostante una prestazione negativa della squadra. Per questo, la società ha voluto premiare quei tifosi con una bellissima iniziativa.