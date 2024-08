Poggio Renatico Adam Cattabriga morto in un incidente stradale a Mortizzuolo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 4 agosto 2024) Tragedia della strada nella notte anel Modenese. Nell’impatto ha perso la vita, 19 anni di(Ferrara). L’è avvenuto alle tre. In base a quanto riferisce la stampa locale su via Mazzone si sono scontrate frontalmente una Yaris e una Bmw. Il bilancio è di une di cinque feriti di cui uno in prognosi riservata, ricoverati all’ospedale di Baggiovara.era alla guida della Yaris, su cui viaggiavano altre tre persone, mentre un’altra persona era sulla Bmw. Sul posto sono intervenute sul posto tre ambulanze del 118, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.lavorava in un bar di Finale Emilia.