Olimpiadi di Parigi 2024 Paltrinieri nella storia | medaglia d’Argento nei 1500 stile libero

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto– Gregorio. Il capitano del nuoto azzurro conquista l'argento neiai Giochi olimpici di, salendo per la quinta volta sul podio in una rassegna a cinque cerchi, la prima volta per un nuotatore italiano.gara de La Defense Arena, Bobby Finke, statunitense e campione olimpico, con il tempo di 14:30.67 ritocca il record mondiale che apparteneva a Yang Sun dal 2012.di bronzo all'irlandese Daniel Wiffen.