Nicolato | Biden salva-americani? Ne ha abbandonati migliaia in Russia Afghanistan e Gaza

(Di domenica 4 agosto 2024) Quello degliriportati a casa è un conto elettorale che il presidentedovrebbe lasciar perdere a beneficio suo e soprattutto di quello della sua vice Harris, candidata alla corsa per la Casa Bianca. Che abbia qualche difficoltà di memoria è cosa risaputa, è anche per quello che ha lasciato il passo, ma che il suo entourage, nonché quello della campagna di Kamala, non facciano nulla per evitargli figuracce è invece cosa piuttosto grave. Nella sua dichiarazione diffusa in occasione dello scambio di prigionieri con lasi è vantato di aver riportato a casa da presidente almeno 70, «molti dei quali erano prigionieri da prima che assumessi l'incarico», e ha assicurato che non smetterà di lavorare «finché ogni americano ingiustamente detenuto o tenuto in ostaggio in tutto il mondo non sarà riunito alla propria famiglia».