Nicchio fucina di progetti Losi | Dal restauro del portone di S Spirito all’album della memoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) di Laura Valdesi SIENA Ospitalità.di servizio.di cura. Cala il poker il priore delDavideraccontando il successoFiera gastronomica nella Pania ancora in corso e declinando le iniziativeContrada per la festa titolare che inizia l’8 agosto. Una lunga cavalcata di eventi che porta al Palio dell’Assunta. Priore, la Fiera gastronomica è alla 58esima edizione. Una tradizione. "Loè da sempre quello di arricchire l’estate senese. E al contempo di realizzare un lungo momento di collaborazione e di lavoro fianco a fianco fra tutte le generazioniContrada. E’ il segreto del successo di questo appuntamento che cerchiamo di aggiornare costantemente". Un bell’impegno per 12 giorni per centinaia e centinaia di nicchiaioli. "Che ringrazio infinitamente per questo.