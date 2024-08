Mosca assassina uccide 19enne in Costa Rica L’esperto Gobbi | In Italia non c’è pericolo Il trucco per ucciderle? Il calore del ferro da stiro uccide le larve

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Il mese scorso una ragazza di 19 anni è deceduta ina causa di una malattia parassitaria causata dalledi unacarnivora. Si tratta del primo decesso umano attribuito a questa parassitosi segnalato indagli anni ‘90. Ribattezzata “”, la Cochliomyia hominivorax, ladel verme del Nuovo Mondo, è una specie diparassita ben nota per il modo in cui le suemangiano i tessuti viventi degli animali a sangue caldo. Solitamente attaccano bestiame e animali domestici e raramente gli esseri umani. “Normalmente la miasi (il nome della parassitosi, ndr) è una patologia benigna”, spiega Federico, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali dell’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria e professore associato all’Università di Brescia. “Di casi come questi abbiamo visti tantissimi e generalmente non èsa per la vita.