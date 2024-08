Morgan su Angelica Schiatti | la sua versione dei fatti tra smentite scuse e cure al cervello

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 4 agosto 2024) A poche settimane dal clamore mediatico sollevato dal caso che vede contrappostiMarco Castoldi fornisce la suadeisulla sua passata relazione con l’artista, conosciuta con il nome d’arte di Sant. In una lunga intervista al Corrieresmentisce che la loro sia stata una relazione breve e smentisce di averla minacciata, stalkerata e di averla fatta pedinare da due siciliani. Ha smentito anche il tentativo di revenge porn, di cui si è parlato. Nel suo racconto il cantautore svela di essersi sottoposto a terapie aldevastanti, per cercare di disintossicarsi, durante le quali lei lo aveva abbandonato. In questo contesto di forte malessere, lui aveva sviluppato un’ossessione per il suo addio, che è arrivata agli estremi. E alla fine porge le suepubbliche ad. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ha detto.