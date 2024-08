Meteo caldo afoso in quasi tutta Italia e temporali in arrivo Le previsioni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilcontinua a persistere in gran parte dell', seppur meno intenso rispetto ai giorni scorsi, a causa dell'alta pressione fra il vicino Atlantico e l'Europa meridionale. Il Centrono segnala, per oggi domenica 4 agosto, anche una residua instabilità, con possibiliin alcune località. Previsto bel tempo, al mattino, su gran parte del Paese, ad eccezione di qualche nube di passaggio su Triveneto, bassa Calabria e Piemonte occidentale. Nel pomeriggioin formazione lungo l'Appennino con fenomeni in parziale estensione al Foggiano, zone interne di Campania, Lazio e a ridosso dei settori costieri dell'Abruzzo. Acquazzoni esono attesi anche sulle Alpi orientali e localmente sui rilievi della Sicilia. Miglioramento in serata e temperature in lieve calo, con picchi non superiori ai 34-36°C al Centrosud.