Mala movida giro di vite Il questore chiude un bar

(Di domenica 4 agosto 2024) Per le prossime due settimane, il Wild Street Bar di piazza Garibaldi rimarrà chiuso. Lo ha deciso ildi Como Marco Calí, in seguito alle indagini svolte dalla Squadra Mobile e successivamente dalla Divisione di Polizia Amministrativa, in conseguenza dell’arresto di uno spacciatore canturino, avvenuto un paio di settimane fa. Ma più in generale, questo provvedimento deve essere ricondotto alla particolare attenzione posta nei confronti di tutto ciò che accade in centro a Cantù, dopo le aggressioni e gli accoltellamenti che hanno caratterizzato l’inizio della stagione estiva. Fatti per i quali la Prefettura aveva convocato una riunione tecnica di coordinamento, da cui erano emerse precise azioni di contrasto alla "".