L’incontro speciale con Camillo De Lellis

(Di domenica 4 agosto 2024) Il famoso matematicoDe, venerdì sera, ha tenuto una lezione sotto il cielo stellato a Colli del Tronto. Erano in tanti nella pinetina, davanti al palazzo Rubicini, ad ascoltare il famoso scienziato, che si è concesso al pubblico rispondendo a tutte le domande. Tutti sono rimasti impressionati per la sua grande disponibilità. Dietro Dec’è un brillante matematico di fama internazionale. Tornata nel suo paese di origine dall’America ha concesso ai collesi una serata davvero indimenticabile. Ad introdurlo sono stati l’assessore Emanuele De Silvestre e la presidente della Pro Loco Francesca Pietrangelo, che hanno auspicato che per il futuro ci possano essere tanti altri eventi di questo spessore. ADe, orgoglio di Colli del Tronto, lo scorso anno scorso è stata riconosciuta la cittadinanza onoraria.