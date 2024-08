La Milano dei grattacieli perde un altro pezzo di cultura | chiude la Libreria del Mondo Offeso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) “Ciao. Ciaodi Elio Vittorini. Ciaodelladel. È arrivato il momento di salutarci”. Con queste parole, da cui traspare più di un filo d’amarezza, Laura Ligresti e il marito Marco Bocciarelli, proprietari e gestori della storica “del”, annunciano la chiusura della loro attività. Una storia che inizia 15 anni fa, in un cortile interno in corso Garibaldi, e che ha proseguito in maniera itinerante (prima via Cesariano, poi via jSan Simpliciano e poi, infine, piazza Anfiteatro) sempre alla ricerca del suo posto in una città in cui sembra esserci sempre meno spazio per librerie indipendenti.