Jacobs | Volevo una medaglia dopo un anno difficile

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 4 agosto 2024) AGI - "Sicuramente avrei voluto lae mi dispiace, credevo di poterla prendere. Devo dire che questa gara è anche una soddisfazione,une mezzo". Così Marcellnella mixed zone dello Stade de Franceil quinto posto nella finale olimpica dei 100 metri conclusa in 9"85, sua seconda prestazione di sempreil 9"80 della trionfale finale olimpica di Tokyo. A Parigi ha vinto Noah Lyles in 9"79 ma tra l'americano e l'azzurro ci saraltre sfide future perché Marcell ha già annunciato che proseguirà la carriera. "Non posso essere troppo contento - ha affermato lo sprinter delle Fiamme Oro -. Sono uscito molto bene dai blocchi con un tempo di reazione molto buono (0.114) ma nella fase in cui dovevo continuare a spingere non ci sono riuscito.