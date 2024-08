Italia-Spagna oggi in tv pallanuoto femminile Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Il programma, l’e come vedere in diretta la sfida della fase a gironi dellatraalledi. Sfida proibitiva per il Setterosa, che dopo le due sconfitte contro Francia e Stati Uniti, è riuscita a reagire battendo la Grecia 12-8, in una gara fondamentale per proseguire il cammino nella fase ad eliminazione diretta. Le iberiche però sembrano su un altro livello rispetto a Palmieri e compagne, dal momento che sono vice campioni mondiali ed olimpiche in carica, e finora hanno fatto percorso netto con tre vittorie in altrettante partite. L’appuntamento è alle ore 15.35 di domenica 4 agosto. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta l’incontro ditraalledi