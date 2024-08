Il padre di Giulia Cecchettin | l’intercettazione del papà di Turetta non andava pubblicata non lo giudico

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 4 agosto 2024) ”Inutile e di nessun valore pubblicare la conversazione dei genitori dicon il figlio”. Lo afferma Gino, ospite de La Terrazza della Dolce Vita, condotto da Simona Ventura e il neo marito Giovanni Terzi a a Rimini, raccontando di essere rimasto in contatto con ildi Filippo: ”Mi ha scritto durante le feste”. In questi giorni si è molto discusso deldal carcere tra Filippoe suo, Ginoha commentato: ”Dopo il dolore per la morte diin confronto a quel dolore il resto è nulla per me. Alcune notizie vecchie nonno divulgate, ma non sta a me giudicare l’operato di un altroe quindi non lo giudicherò”. Ginoha pubblicato il libro ‘Cara’: ”Ho deciso di donare un po’”.