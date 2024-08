Il miglior coro d’Europa è pisano Il trionfo di Voices Of Heaven

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilgospel. Il gruppo di musicisti di Pisa "ofGospel Choir" ha infatti vinto l’European Gospel Festival 2024, la più importante manifestazione di canti liturgici del nostro continente. Tra gli oltre 200 partecipanti, ilOfGospel Choir è stato giudicato, all’unanimità e col massimo dei voti, come il "gospel europeo dell’anno". "Un riconoscimento del duro lavoro, della dedizione e della passione che ogni membro delmette nelle nostre esibizioni" dice il maestro Sandro Macelloni, direttore dal 2013 del gruppo di musicisti che cantano con una missione ben precisa: la beneficenza. "Noi siamo nati a Pisa nel 2007 - continua il direttore Macelloni - come studenti che, un po’ per goliardia, hanno deciso di fondare in questo progetto per fare del bene.