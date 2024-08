Golf oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 4 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)si chiude. Il torneo olimpico diarriva alle sue ultime 18 buche. O forse no, perché vanno ricordate alcune pieghe particolari di un regolamento, quello delle, che è leggermente diverso da quello normale. E non solo per il field a 60 (59) senza tagli. Cosa succede, infatti, con gli spareggi nei primi tre posti? Già è noto dall’esperienza comune che viene normalmente effettuato un playoff per il primo posto. Qui, però, la differenza è che, per assegnare singole medaglie, il playoff viene compiuto anche per dirimere la questione di una medaglia d’argento o di bronzo. Nel caso di Tokyo, nel 2021, toccò un playoff a sette, che si dovette dividere in due gruppi per non renderlo altamente caotico. Il torneo olimpico dimaschile terminerà quest’