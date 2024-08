Gadda è una garanzia Bisogna capire il budget

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) "Sarà certamente un girone difficile, ma molto equilibrato": Alessandro Cossu, dirigente con una lunga esperienza in Serie D, fa le carte al Girone F del campionato di quarta serie e che vedrà ai nastri di partenza l’Ancona. A lui abbiamo chiesto un primo parere sulla composizione del raggruppamento: "Ci saranno tantissimi derby e proprio per questo ci sono squadre che stanno allestendo organici importanti. Per questo motivo, vedremo molti più spettatori, quindi sarà un torneo molto più combattuto. Da segnalare il ritorno del Teramo, che andrà a rinforzare la schiera delle abruzzesi con L’Aquila che, nonostante l’improvviso addio del tecnico, si presenta come una squadra a cui prestare attenzione. La Fermana è ancora un punto interrogativo, dobbiamo vedere come si approccerà dopo le vicissitudini societarie.