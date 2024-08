Fedez parla il medico intervenuto dopo il malore | Avremmo voluto fare qualche accertamento in più ma lui…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 4 agosto 2024) Lo scorso 2 agosto,è stato trasportato con urgenza in ospedaleessere atterrato all’aeroporto di Brindisi. Il rapper, ex marito di Chiara Ferragni (dalla quale ha avuto due figli, Leone e Vittoria), si era recato in Puglia per motivi professionali. Avrebbe dovuto esibirsi al Praia di Gallipoli ma, a causa di un improvviso(lamentava dolori addominali e vomito causati da un’intossicazione alimentare, come chiarito dalla madre) ha dovuto annunciare la sua mancata presenza.il ricovero e la somministrazione di antidolorifici,ha richiesto le dimissioni dall’ospedale, dove a prenderlo in cura è stato il primario Nicola Carlucci. Quest’ultimo, in un breve comunicato rilasciato a La Repubblica, ha spiegato: Abbiamo gestito il paziente con professionalità e la giusta attenzione effettuando le terapie di cui necessitava.