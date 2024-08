Dalla linea passante più vantaggi che disagi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Le modifiche agli orari dei treni del nuovo servizio Sfm1 sono state fatte "per consentire di arrivare ad avere circa quattro treni l’ora nel ‘’ e si compongono con vari sistemi ferroviari che si intersecano", e se per qualcuno "ilo sicuramente c’è stato", c’è dall’altra parte "un grandeo per tanti altri". A parlare è l’amministratore delegato di Trenitalia-Tper Alessandro Tullio, che smorza le critiche di chi sostiene che i nuovi orari penalizzino alla fine i pendolari e i viaggiatori più assidui, causando problemi nelle coincidenze.