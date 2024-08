Campo largo gli elettori di Pd e M5s non vogliono Renzi e Calenda Noto Sondaggi | Dai pentastellati aperture ai dem e Avs

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) In un editoriale su Repubblica, il direttore diAntonioanalizza la possibilità di formare un Nuovo Fronte Popolare Italiano (NFPI) sull’esempio francese. L’ipotesi riguarda un’alleanza tra i partiti di centrosinistra come Pd, M5S, Avs, e altre realtà di opposizione come +Europa, Azione e Italia Viva, con l’obiettivo di sconfiggere il centrodestra alle prossime elezioni politiche. Ma l’analisi dirivela che l’ipotesi non entusiasma gli. Secondo i dati raccolti, infatti, solo il 29% deglidel Pd e il 19% dei sostenitori del M5S vedrebbero di buon occhio un’alleanza con Italia Viva, il partito di Matteo. Generalmente meno aperti a qualsiasi tipo di alleanza, glifanno eccezione per un accordo con il Pd (60%) e Avs (54%).