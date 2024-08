Cambia la circolazione in centro e al Caleotto per il teleriscaldamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Ennesima mini rivoluzione viabilistica a Lecco. Da domani cambierà lastradale in alcune zone della città per il cantiere dei lavori di installazione delle rete di, che consentirà di scaldare edifici pubblici e privati, sia attraverso i rifiuti bruciati nell’inceneritore di Silea a Valmadrera, la Spa dell’immondizia in provincia di Lecco, sia attraverso il recupero dei cascami termici delle lavorazioni del, trafileria nell’omonimo quartiere. Via Alessandro Volta verrà chiusa al transito e in via Ongania e in via Resinelli verrà istituito il doppio senso di marcia, fino al 20 settembre. Oltre al doppio senso, in via Ongania è previsto il limite dei 30 all’ora e l’obbligo di svolta a destra all’incrocio con via Giuseppe Parini.