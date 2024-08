Calciomercato Milan Maignan e Theo Hernandez rientrati | ora i rinnovi  Il punto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 4 agosto 2024), la coppia francese formata da Mikeè rientrata ao: adesso idi contratto.Mikesonoello dopo aver ricaricato le pile in vacanza. I due francesi sono arrivati ao più tardi dei compagni perché la loro nazionale è arrivata quasi fino in fondo a Euro 2024 e hanno, così, posticipato le ferie. Adesso, però, è tempo di iniziare la preparazione in vista della nuova stagione, ma soprattutto è tempo didi contratto. Sia il portiere che il terzino, infatti, andranno in scadenza nel 2026 e la dirigenza delvuole prolungare i rispettivi contratti almeno fino al 2028. Ecco che allora, secondo le ultime indiscrezioni, Furlani nelle prossime settimane entrerà nel vivo dei dialoghi e presenterà le offerte per il rinnovo.