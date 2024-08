Banda dei furti la prima condanna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Armati e con il volto scoperto, avevano fatto irruzione nella sede di una ditta di autotrasporti di Sant’Elpidio a Mare, avevano preso in ostaggio sei dipendenti, si erano fatti consegnare il denaro ed erano fuggiti. Avevano dovuto, però, però fare i conti con un’apposita task force interprovinciale dei carabinieri di Fermo e Macerata, composta da oltre 30 militari e creata per far fronte all’allarmante fenomeno deie delle rapine. Una task force che aveva subito fatto centro, visto che, con un’operazione lampo, era riuscita a catturare cinque dei sette componenti dellaentrata in azione la notte del 9 maggio 2019, tutti pregiudicati campani di età compresa tra i 47 e i 63 anni. Il sesto uomo, un napoletano di 57 anni, era stato catturato cinque mesi dopo ed è finito alla sbarra per rispondere del reato di rapina in concorso, porto abusivo di armi e lesioni personali.