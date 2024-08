Avellino vittoria in rimonta in Coppa Italia! L’Inter osserva interessata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024) Laprende il via con laper 3-1 dell’incontro la Juve Stabia nella parte del tabellone che riguarda anche. IN– Allo stadio Stadio Partenio-Lombardi termina in 3-1 un avvincente sfida trae Juve Stabia, valido per il turno preliminare di2024-2025. La squadra irpina, guidata da Michele Pazienza, ha inaugurato la competizione con unaconvincente per 3-1, assicurandosi così il passaggio alla fase successiva del torneo, dove affronterà l’Udinese. Il match è partito in quarta con i padroni di casa che hanno subito imposto il loro ritmo.