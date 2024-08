Asta fatale a Parigi 2024 l’eliminazione più imbarazzante della storia | il francese Ammirati tradito dai suoi genitali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Antonyha fallito anche la terza prova di salto con l’a 5.70 metri e lo ha fatto nella maniera più sfortunata epossibile: è statodal suo pene che, al momento di varcare l’asticella in volo, ha toccato la sbarra e l’ha fatta cadere. I Giochi dinon sono i primi in cui capita una cosa del genere, nel 2016 il giapponese Ogita fu il protagonista di un episodio molto simile. Un’eliminazione – L’incidente di Anthonyè divenuto virale alle Olimpiadi di: le immagini del suo salto e dell’caduta dell’, hanno fatto in poco tempo il giro del mondo. Allo sfortunato atletanon è rimasto che abbandonare la pedana, profondamente deluso per quanto gli era capitato.