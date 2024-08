Alla scoperta di nuovi talenti Stasera c’è ’La Palma d’Oro’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Una gara in musica, per scoprire. Torna questa sera a Marina Palmense LaD’Oro, storica kermesse canora della città, una competizione tra giovanissimi, che coinvolge quest’anno un ospite d’eccezione, Michele Pecora. Un grande ritorno a Marina Palmense per LaD’Oro, concorso canoro che va in scena dopo qualche anno di assenza. I partecipanti saranno divisi in tre categorie: Prime Note, per i piccoli cantanti tra i 5 e gli 11 anni, Esordienti, per gli artisti tra i 12 e i 17 anni e Saranno Famosi, dai 18 anni in poi. Tutti si esibiranno su basi musicali e saranno giudicati da una giuria tecnica, per una vetrina d’eccezione in una serata di piena estate. In palio premi in buoni acquisto ma soprattutto la soddisfazione di aver trovato spazio per un piccolo sogno.