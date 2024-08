Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 agosto 2024) NOTIZIARIO 3.08.24 ORE 13:20 PERCORRENDO L’AUTROSTRADA A1NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO TRA FROSINONE E CEPRANO DIREZIONE NAPOLI IN PROVINCIA DI LATINA SULLA STRADA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO NEL TERRITORIO DI SCOPETO MADONNA GIULIA DIREZIONE LATINA IN PROVINCIA DI FROSINONE PERCORRENDO LA STRADA 411 SUBLACENSE TGRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA GUARCINO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI RIETI UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA LODONERO E POSTA DIREZIONE STRADA REGIONALE 471 DI LEONESSA IN PROVINCIA DI VITERBO CODE SULLA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STATALE CASSIA DIREZIONE QUERCE D’OLRANDO INFINE IN PROVINCIA DIA GROTTAFERRATA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA 24 MAGGIO TRA VIA CONSOLI E VIA ANAGNINA NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral