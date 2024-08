Vacanze il costo del carburante è in lieve calo ma viaggiare in macchina costa troppo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 3 agosto 2024) L’estate 2024 si prepara a riservare sorprese non solo per le destinazioni da sogno, ma anche per il portafoglio degli automobilisti italiani. Assoutenti, associazione a difesa dei consumatori, ha messo a confronto i costi di viaggio tra auto e treno su alcune delle tratte più battute dai vacanzieri. Il quadro che ne emerge è tutt’altro che rassicurante per chi preferisce le quattro ruote: nonostante unaflessione dei prezzi delrispetto all’anno scorso, i costi complessivi dei viaggi in auto restano elevati, facendo vacillare il primato dell’auto come mezzo di trasporto economico e conveniente.del: un alleggerimento apparente Secondo gli ultimi dati rilasciati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), la benzina ha visto undi prezzo del 4,7% rispetto ad agosto 2023, attestandosi a 1,851 euro al litro.