Università accordo Luiss-Engineering | al via la nuova cattedra in AI & Climate Change

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 agosto 2024) Una cattedra che unirà Intelligenza Artificiale e cambiamento climatico, per rafforzare le competenze green e tech necessarie a fronteggiare le complessità di un ecosistema ambientale e sociale in rapida trasformazione. Con questo obiettivo, l’Guido Carli ed, leader nei processi di digitalizzazione per aziende e Pubbliche Amministrazioni, danno vita, a partire dal prossimo anno accademico, alla cattedra in “AI”. Il nuovo corso accademico formerà, per la prima volta in Italia e in Europa, profili in grado di applicare le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale alle sfide ambientali, in particolare riguardo alla prevenzione e gestione delle emergenze climatiche, l’ottimizzazione delle infrastrutture, comprese quelle idriche, e lo sviluppo di strategie per analizzare e mitigare gli impatti ecologici sugli ecosistemi.