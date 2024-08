Un premio alla solidarietà Il Sole d’Oro di Csv Insubria ai volontari più impegnati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Il Centro di servizio per ilato dell’ha annunciato la 25^ edizione delIl, un riconoscimento all’impegno deie delle associazioni delle province di Como e Varese "che si sono distinte nella diffusione della cultura della". La cerimonia di premiazione avverrà il 7 dicembre in concomitanza con la Giornata Mondiale delato, ma nel frattempo è possibile inviare le candidature. Ilsi articola in tre categorie.che, in diversi ambiti, si sono distinti per il loro impegno, con l’invito alle associazioni e agli enti di Como e Varese a segnalare i nominativi di persone meritevoli. Associazioni per il loro valore e la funzione sociale, riconoscendo la loro capacità di costruire reti e collaborare efficacemente.