Ti sparo in faccia Borrelli minacciato davanti all’ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ti sfondo il cervello, anche se c’è la polizia. Ti spacco il casco in. Già mi sono fatto vent’anni. Tiin. Io non ho paura di niente”: sono le minacce rivolte da un uomo nei confronti del deputato di Alleanza verdi sinistra, Francesco Emilio, all’esterno dell‘ospedale Cardarelli di Napoli. Tutta la scena è stata ripresa dal parlamentare e postata sui suoi social.spiega di essere andato al Cardarelli per fare visita ai familiari delle vittime del crollo di Scampia. Una volta giunto all’ingresso del pronto soccorso ha sorpreso una persona che aveva parcheggiato la moto sul marciapiede che introduceostruendo l’ingresso pedonale. Dopo essere stato redarguito, il motociclista ha tentato più volte di entrare in contatto con il deputato.“Siamo alla follia pura“, il commento di