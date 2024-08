Sta nascendo un Como galattico

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 agosto 2024) A, quest’anno, l’obiettivo è quello di andare ben oltre una tranquilla salvezza. Pur essendo una neopromossa, la società lariana sta infatti costruendo un luna park calcistico o, per dirla in altri termini, una Disneyland del pallone. Proprio di modello Disneyland ha parlato quest’anno Mirwan Suwarso, il trentottenne manager posto a capo del progettodai fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono, proprietari della società lariana. Portato ilin Serie A, gli Hartono non stanno badando a spese per costruire una formazione in grado di ben figurare fin da subito nella massima categoria. Insomma, una sorta di Galácticos in salsa comasca, richiamando alla mente quei giocatori (definiti appunto galattici) che militarono nel Real Madrid durante il primo periodo della presidenza di Florentino Pérez (2000-2006).