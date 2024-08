Scopri i nuovi altoparlanti e auricolari JBL e KENWOOD per un’estate indimenticabile

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 3 agosto 2024) Ogni estate ha una colonna sonora unica, che accompagna viaggi in aereo, feste con amici e momenti di relax in giardino La musica è essenziale per ogni attività, e per questo è fondamentale portare con sé speaker portatili etrue wireless. JBL esono pronti a offrirvi il suono perfetto per rendere ogni estate. Suono di alta qualità e design sostenibile per ogni occasione estiva Il JBL Xtreme 4, l’ultima novità di JBL, è equipaggiato con due woofer, due driver potenti e due bassi JBL che producono un suono coinvolgente e dinamico, rappresentando il tipico JBL Pro Sound. Con una certificazione di impermeabilità IP67, è protetto al massimo contro l’acqua, e la batteria offre fino a 24 ore di riproduzione continua, con la possibilità di sostituirla per una durata prolungata.