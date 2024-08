Rischia di annegare salvo 15enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Va in difficoltà mentre fa il bagno e beve acqua, quindicenne soccorso dai bagnini e poi trasportato all’ospedale. Pomeriggio movimento, quello di ieri, nel tratto di mare antistante la spiaggia dello stabilimento balneare G7, sul lungomare nord, dove poco prima delle 16.30 sono arrivate a sirene spiegate una ambulanza della Croce Verde e l’automedica del 118. Un quindicenne stava facendo il bagno insieme ad alcuni suoi amici. Si trovavano nei pressi della scogliera quando, ad un certo punto, il giovane ha iniziato ad avere qualche difficoltà, forse a causa di una buca, che lo ha fatto finire in un punto dove l’acqua è più alta. Ha cominciato a bere,ndo di. Nel punto in cui i ragazzini stavano facendo il bagno sono arrivati due bagnini di salvataggio, che si sono accorti di quello che stava succedendo e hanno riportato a riva il quindicenne.