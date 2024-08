Per i più piccoli Giochi ed eventi nel weekend

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Un fine settimana dedicato ai bambini e alle famiglie. Una grande festa che apre agosto, il mese delle vacanze per eccellenza. Piazza XXIV Maggio, il centro storico, “conquistata” dai bambini per “Pietrasanta for kids”, la rassegna organizzata a Tonfano in calendario oggi e domani con il patrocinio del Comune, dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia e dedicata ai piùe alle famiglie. Un fine settimana ricco di iniziative e di appuntamenti. Si parte dalla fiera promozionale a tema,, spettacoli di animazione e attività per le future mamme si susseguiranno dalle 11 alla mezzanotte di oggi per poi riprendere alle 9,30 di domani e concludersi in tarda sera. Tra le iniziative in programma nella prima serata di oggi c’è la scoperta del percorso musicale naturale che, dalla gravidanza, accompagna il bambino fino al palcoscenico.