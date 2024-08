Per i bergamaschi è tempo di vacanze | i consigli di Ats Bergamo per viaggiare in sicurezza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 3 agosto 2024). Per moltisi avvicina il momento delle ferie estive. Se si è programmato un viaggio, in particolare all’estero, è utile tenere conto di alcune indicazioni utili per affrontare nel modo corretto delle situazioni che, senza prevenzione, potrebbero diventare spiacevoli. L’Ats diricorda che prima di partire è importante conoscere i rischi presenti nei Paesi di destinazione (instabilità politica, principali malattie presenti comprese le vie di trasmissione e le misure di prevenzione, epidemie in corso) consultando il sitoSicuri. Se il viaggio è stato organizzato in autonomia, èato registrarsi sul sito del Ministero degli Affari Esteri, segnalando la propria presenza all’estero per facilitare eventuali interventi di assistenza.