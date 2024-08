Parigi 2024 Musetti-Auger Aliassime oggi | orario finale bronzo come vederla in tv

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 3 agosto 2024) – Lorenzocontro Felixsabato 3 agosto nellaper la medaglia dinel torneo di tennis alle Olimpiadi di. L'azzurro, sconfitto da Novak Djokovic in semi, nel match in programma nel tardo pomeriggio presumibilmente alle 19 – in diretta tv e streaming – sulla terra rossa del Roland Garros va a caccia di una medaglia diche sarebbe comunque un risultato eccellente. In semiha giocato alla pari con Djokovic nel primo set e ha avuto chance per prendere il largo in avvio di secondo parziale, prima del decollo definitivo del serbo. Ora bisogna recuperare in fretta le energie per un nuovo impegno. "Credo sia la prima volta nel mio sport che c'è una seconda chance così ravvicinata. L'importante sarà dare tutto perché voglio aggiungere una medaglia al medagliere italiano.