Ora Degli Innocenti ’sboccia’ in riva al Golfo Mediano e regista farà il vice di Esposito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Quando esordì in Serie A con l’Empoli nel match perso contro la Juventus il 21 ottobre di due anni fa, Duccioraccontava dell’emozione di ‘sbocciare’ tra i grandi della squadra dove è cresciuto dal 2012. Da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore dello Spezia, in prestito con diritto di riscatto, ma con controriscatto da parte dei toscani. Ventuno anni compiuti il 28 aprile, dotato di ottime qualità tecniche, dinamismo e grande temperamento,vanta anche 20 presenze con le selezioni giovanili della Nazionale. Il ragazzo di Montevarchi sarà ilSalvatorecon compiti di impostare, sulle orme di Kristjan Asllani, suo esempio. Qualcosa, però, potrebbe cambiare. E probabilmente non nelle gerarchie.