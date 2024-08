Olimpiadi di Parigi 2024 splendida medaglia d’oro nel windsurf femminile | Maggetti fa la storia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto– Una straordinaria Martaconquista l’oro nelai Giochi olimpici di. Nelle acque di Marsiglia, la nuova campionessa olimpica ha avuto la meglio sull’israeliana Sharon Kantor e sulla britannica Emma Wilson, anche grazie a un’ottima strategia a metà percorso. Per l’Italia è la diciottesimae la sesta. (Fonte Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.