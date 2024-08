Nubifragio in Italia strade allagate e blackout

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 3 agosto 2024)in– Sono state circa un centinaio le segnalazioni giunte ai Vigili del Fuoco di Rimini a seguito del violento temporale che si è abbattuto, intorno alle 13 di oggi, sabato 3 agosto 2024, sulla nota città romagnola e dintorni. Tanti i disagi per i residenti, come pure la paura. ( dopo le foto) Leggi anche: Meteo, tregua da caldo e afa: dove arriva il maltempo Leggi anche: Meteo di Ferragosto, persiste il caldo ma c’è un cambiamento in vistaa Rimini, gravi disagi oggi per pioggia e vento Pioggia incessante e vento fortissimo su tutta la costa romagnola, che ha causato anche una tempesta di sabbia a Punta Marina. La situazione più critica però, come dicevamo, è a Rimini, colpita anche dae sottopassi allagati. Soprattutto al centro storico, con scantinati e seminterrati letteralmente sommersi.