MotoGP Aleix Espargarò | Enea ha tenuto un passo incredibile ed era irraggiungibile

(Di sabato 3 agosto 2024)ha concluso il podio della Sprint Race del GP Gran Bretagna, decimo appuntamento del Motomondiale 2024. Il catalano di Aprilia si è dovuto accontentare della terza posizione conclusiva alle spalle di Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) e del vincitoreBastianini (Ducati). L’autore della pole-position e del nuovo record del tracciato non è riuscito a fare la differenza nel finale. Lo spagnolo ha gestito la propria posizione, un risultato che regala morale in vista dell’importante giornata di domani. Il portacolori della casa di Noale ha affermato ai microfoni di Sky Sportal termine della Sprint: “La mescola media non funziona per l’Aprilia,hauned era. Ho dato tutto, ma era davvero difficile recuperareo Jorge nel finale della corsa”.