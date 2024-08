Modugno E con lui l’Italia imparò a Volare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) L’assolo distintivo di Domenico– che moriva il 6 agosto del 1994, trent’anni fa – è quel "oh oh" che tutto il mondo canta; ma è quello che ascoltava da piccolo nella Polignano a Mare amata, lasciata, ritrovata che l’ha forgiato: quando i pescatori uscivano in mare per cacciare i pescespada e i bambini seguivano da riva: "Pigghialo pigghialo tira la fiocina uccidilo". Anni dopo scriverà uno dei suoi primi successi, Lu pisci spada, proprio ricordando quelle esperienze che, in fondo, l’hanno seguito dalla Puglia a Torino, da Roma in giro per il mondo, artista prima – "siciliano" per convenienza ed è questo che molti pugliesi gli hanno perdonato a malapena –, politico e paladino delle lotte sociali alla fine.